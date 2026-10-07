‘विपक्ष को अपनी बात रखने का हक भी नहीं?’ पप्पू यादव ने पूछा-शांतिपूर्वक विरोध नहीं कर सकते तो फिर लोकतंत्र में क्या बचेगा

Bihar News: पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने विपक्ष के नेताओं और उनके विरोध-प्रदर्शन के अधिकार को लेकर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि अगर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शांति से बैठकर लोगों से नहीं मिल सकते, सांसद और विधायक आपस में बात नहीं कर सकते और अपनी बात रखने के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, तो फिर लोकतंत्र में क्या रह जाएगा?