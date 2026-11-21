महिलाओं को नकद सहायता देने वाली योजनाएं अब राज्यों के बजट का बड़ा हिस्सा बन रही हैं। ईएसी-पीएम के अध्ययन के मुताबिक, 15 से अधिक राज्यों में करीब 12 करोड़ महिलाएं ऐसी योजनाओं के दायरे में हैं। इन पर सालाना लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।यह देश की जीडीपी का लगभग एक प्रतिशत है। 2022-23 में यह खर्च करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये यानी जीडीपी का 0.6 प्रतिशत था।रिपोर्ट में 128 नकद हस्तांतरण योजनाओं का विश्लेषण किया गया है। इसके अनुसार राज्यों के राजस्व प्राप्तियों में सब्सिडी और ट्रांसफर का हिस्सा 2018-19 के 16 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 21 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि में नकद हस्तांतरण का खर्च सालाना औसतन 24 प्रतिशत की दर से बढ़ा, जबकि सब्सिडी खर्च में वृद्धि 12 प्रतिशत रही।