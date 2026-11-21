Delhi Drug Network: दिल्ली से कश्मीर तक दवाओं की सप्लाई के नाम पर नशे का कारोबार चल रहा था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने इस नेटवर्क का खुलासा करते हुए पांच लाख से ज्यादा टैबलेट, कैप्सूल और कफ सिरप की बोतलें बरामद की हैं। ये दवाएं ट्रामाडोल, अल्प्राजोलम, नाइट्राजेपाम और कोडीन जैसे पदार्थों से जुड़ी हैं। मामले में अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है।