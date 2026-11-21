दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह बेहद दुखद और शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि देश की जनता को भरोसा दिलाया गया था कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ता, तब तक उससे कोई बातचीत नहीं होगी। इसके बावजूद अब पाकिस्तान के एक मंत्री भारत आए हैं। प्रियंका ने यह भी कहा कि यह वही मंत्री हैं, जो कई मौकों पर भारत के खिलाफ बयान दे चुके हैं।