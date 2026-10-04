पप्पू यादव का बड़ा हमला: अनंत सिंह और नीरज कुमार पर साधा निशाना, बोले- सभी पार्टियां माफिया, अपराधी और पैसेवालों को मैदान में उतार रही हैं

Bihar MLC Election 2026: बिहार में विधान परिषद चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जेडीयू विधायक अनंत सिंह और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एवं MLC प्रत्याशी नीरज कुमार के बीच कथित मतभेद को लेकर भी राजनीतिक चर्चा जारी है। इस बीच जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने दोनों नेताओं के बीच किसी बड़े विवाद से इनकार किया है। वहीं पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने जेडीयू पर निशाना साधा है।