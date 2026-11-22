Revanth Reddy: तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सत्ता में आने के करीब तीन साल बाद अब उनकी सरकार को केवल विपक्ष ही नहीं, बल्कि अपनी ही पार्टी के विधायकों, सांसदों, मंत्रियों और कांग्रेस के पुराने नेताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। विकास फंड के भेदभावपूर्ण आवंटन, भ्रष्टाचार के आरोप, मंत्रियों के बीच आपसी कलह और पार्टी नेतृत्व तक लगातार पहुंच रही शिकायतों ने कांग्रेस के भीतर के आंतरिक कलह को सबके सामने ला दिया है। इन मतभेदों को सुलझाने के लिए पार्टी ने बी.एम. संदीप कुमार को तेलंगाना का नया प्रभारी नियुक्त किया है।