जल्दबाजी की जड़ सीमा पार है। तिब्बत में जिसे यारलुंग त्सांगपो कहते हैं, वही नदी अरुणाचल में सियांग और असम में ब्रह्मपुत्र बन जाती है। जुलाई 2025 में चीन ने मेदोग इलाके में करीब 60,000 मेगावाट की परियोजना पर काम शुरू किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू के अनुसार यह भारत से बिना सलाह और बिना पानी के आंकड़े साझा किए हुआ। उनका कहना है कि सियांग का करीब 65 फीसदी पानी चीन से आता है, इसलिए अचानक बाढ़ और सर्दियों में सूखे, दोनों का खतरा है।