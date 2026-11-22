सांकेतिक तस्वीर (IANS)
Kashmir Local Terrorists: कश्मीर घाटी में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को ऐतिहासिक सफलता मिली है। 18 नवंबर 2026 को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के जंगलीपोरा में हुई एक मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के 22 वर्षीय आतंकवादी मोहम्मद लतीफ भट के मारे जाने के साथ ही, 1989 में आतंकवाद की शुरुआत के बाद पहली बार कश्मीर घाटी पूरी तरह से स्थानीय आतंकवादियों से मुक्त हो गई है।
भट को घाटी में आखिरी सक्रिय स्थानीय आतंकवादी माना जाता था। उसके साथी उमर निसार डार को सुरक्षा बलों ने ठीक एक दिन पहले ही मार गिराया था। इस बड़ी कामयाबी के बावजूद सुरक्षा एजेंसियां कोई ढील देने के मूड में नहीं हैं और पूरी तरह अलर्ट पर हैं, क्योंकि घाटी के पहाड़ी जंगलों में छिपे करीब 30 विदेशी आतंकी, आखिरी वीडियो कॉल लीक होने के संभावित असर और अतीत के वे अनुभव जब आतंकवाद के पूरी तरह खत्म होने के बाद वह फिर से उभर आया था।
सुरक्षा बलों के हाई अलर्ट पर रहने का मुख्य कारण अतीत का अनुभव है। 2013 में भी घाटी में सक्रिय आतंकवादियों की संख्या 80 से नीचे आ गई थी, जिनमें से 35 से भी कम स्थानीय थे, फिर भी बुरहान वानी के दौर में दक्षिण कश्मीर एक बार फिर आतंकवाद का केंद्र बन गया।
आतंकवाद-विरोधी अभियानों में शामिल वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अनुसार, लतीफ भट नए युवाओं को भर्ती करने के लिए काफी सक्रिय था। उसने हाल ही में उमर डार को भी आतंकवादी संगठन में शामिल किया था। हालांकि अधिकारियों का मानना है कि भट के मारे जाने से नई भर्तियों पर तत्काल रोक लग गई है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि स्थानीय आतंकवादियों की एक और पीढ़ी तैयार न हो जाए।
द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि भले ही स्थानीय आतंकवादियों की संख्या शून्य हो गई हो, लेकिन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े लगभग 30 विदेशी आतंकवादी अभी भी कश्मीर घाटी के पहाड़ी और घने जंगलों में सक्रिय हैं। सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि स्थानीय समर्थन न मिलने से इन विदेशी आतंकवादियों की काम करने की क्षमता कम हो जाएगी, जिससे उनके लिए बड़े पैमाने पर हमले की योजना बनाना मुश्किल हो जाएगा। फिर भी वे सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं।
सुरक्षा बलों पर हुए लगभग सभी बड़े हमलों के पीछे इन्हीं विदेशी आतंकवादियों का हाथ रहा है, चाहे वे हमले पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के आसपास हुए हों या जम्मू क्षेत्र के मैदानी इलाकों में। इसके अलावा, जम्मू संभाग के किश्तवाड़ इलाके में कम से कम तीन स्थानीय आतंकवादी अभी भी सक्रिय हैं, जिनमें कुख्यात आतंकवादी मोहम्मद अमीन, उर्फ जहांगीर सरूरी भी शामिल है।
एनकाउंटर से पहले लतीफ भट और वरिष्ठ पुलिस व सेना अधिकारियों के बीच हुई आखिरी वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग लीक होने और सोशल मीडिया पर वायरल होने से पुलिस अधिकारियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। दक्षिण कश्मीर में तैनात एक पुलिस अधिकारी ने माना कि हालांकि यह वीडियो इसलिए साझा किया गया था ताकि यह दिखाया जा सके कि भट को आत्मसमर्पण करने का पूरा मौका दिया गया था, लेकिन इसके अनचाहे नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं।
पुलिस यह सुनिश्चित करना चाहती है कि इस आखिरी बातचीत का युवाओं पर कोई बुरा असर न पड़े। हालांकि, कुछ अधिकारियों का मानना है कि इससे युवाओं तक एक स्पष्ट संदेश भी जा सकता है। वे सुरक्षा बलों से हमेशा के लिए नहीं बच सकते और अंततः या तो पकड़े जाएंगे या मारे जाएंगे।
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