द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि भले ही स्थानीय आतंकवादियों की संख्या शून्य हो गई हो, लेकिन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े लगभग 30 विदेशी आतंकवादी अभी भी कश्मीर घाटी के पहाड़ी और घने जंगलों में सक्रिय हैं। सुरक्षा अधिकारियों का मानना ​​है कि स्थानीय समर्थन न मिलने से इन विदेशी आतंकवादियों की काम करने की क्षमता कम हो जाएगी, जिससे उनके लिए बड़े पैमाने पर हमले की योजना बनाना मुश्किल हो जाएगा। फिर भी वे सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं।