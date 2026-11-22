पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने देश में गरीबी घटने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का समर्थन किया।कटारिया ने कहा कि अगर भारत को 2047 तक विकसित देश बनना है, तो करोड़ों लोगों को पीछे छोड़कर यह सफर पूरा नहीं हो सकता। उनके मुताबिक सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों के खाते में पहुंचने से मेहनत की पूरी कमाई उन्हीं के हाथ में आई। बिजली, पानी, रसोई गैस और घर में शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी मिलीं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में देशभर में करीब 4 करोड़ घर बने हैं, जिनमें ऐसे परिवार भी हैं जिनके लिए पक्के मकान का सपना कभी हकीकत नहीं बन पाता।