Gulab Chand Kataria : कटारिया ने गिनाईं मोदी सरकार की उपलब्धियां, राजस्थान के नतीजों पर कबूली अपनी कमी! (फोटो सोर्स: ANI)
Gulab Chand Kataria Rajasthan Panchayat Reaction: एक ही बयान में तारीफ भी, आत्ममंथन भी। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने गरीबी घटाने को ऐतिहासिक सफलता बताया, लेकिन राजस्थान पंचायत चुनाव के नतीजों पर साफ कहा कि हालात ठीक नहीं हैं। राजस्थान की राजनीति को दशकों से देखने वाले कटारिया का यह रुख इसलिए अहम है कि उन्होंने हार-जीत से आगे बढ़कर जनता की नाराजगी को अपनी कमी माना। यही बात इस बयान को खास बनाती है।
पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने देश में गरीबी घटने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का समर्थन किया।कटारिया ने कहा कि अगर भारत को 2047 तक विकसित देश बनना है, तो करोड़ों लोगों को पीछे छोड़कर यह सफर पूरा नहीं हो सकता। उनके मुताबिक सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों के खाते में पहुंचने से मेहनत की पूरी कमाई उन्हीं के हाथ में आई। बिजली, पानी, रसोई गैस और घर में शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी मिलीं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में देशभर में करीब 4 करोड़ घर बने हैं, जिनमें ऐसे परिवार भी हैं जिनके लिए पक्के मकान का सपना कभी हकीकत नहीं बन पाता।
अब सवाल राजस्थान का। पंचायत चुनाव नतीजों पर कटारिया ने बेबाकी से कहा कि मौजूदा स्थिति आदर्श नहीं है। इस क्षेत्र में बरसों काम करने के अनुभव के आधार पर उन्होंने इसे असंतोषजनक बताया। उनकी सलाह थी कि कारणों की गहराई से पड़ताल हो और सुधार के कदम उठाए जाएं, क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता की सेवा के लिए हैं। जनता नाराज है, तो इसका मतलब है कि काम में कहीं कमी रह गई।
कटारिया का इशारा जिस दावे की तरफ है, उसके पीछे वर्ल्ड बैंक की अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी 2011 में 27.1 प्रतिशत थी और 2023 में घटकर 2.6 प्रतिशत रह गई, यानी करीब 49.6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। ये अनुमान प्रतिदिन 3 डॉलर की गरीबी रेखा और 2021 की क्रय शक्ति के आधार पर लगाए गए हैं। पुणे में 3 नवंबर को प्रधानमंत्री ने भी इसी रिपोर्ट का हवाला देकर कहा था कि पिछले 10-12
तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। रिपोर्टों में कहा गया है कि सरकार लगभग 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त या रियायती अनाज देती है, और इससे गरीबी घटाने में मदद मिली, पर बहुत से परिवार अब भी एक झटके में दोबारा गरीबी में लौट सकते हैं। शायद इसीलिए कटारिया का संदेश सीधा है: कागज़ के आंकड़े अपनी जगह, पर असली पैमाना गांव-देहात का वोटर है।
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