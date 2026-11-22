नुकसान कार्यकर्ताओं का हो रहा है। निगमों और कल्याण बोर्डों की सैकड़ों राजनीतिक नियुक्तियां इसलिए अटकी हैं कि सतीशन और वेणुगोपाल में बंटवारे पर सहमति नहीं बनी। आरएसपी के मंत्री शिबू बेबी जॉन भी नाराज़ हैं कि पिछली एलडीएफ सरकार के समय बैठाए गए माकपा समर्थक अब भी पदों पर हैं। यूडीएफ संयोजक और सांसद अदूर प्रकाश भी सलाह न लिए जाने की शिकायत लेकर दिल्ली पहुंचे थे, खासकर प्रशासनिक सुधार समिति की अध्यक्षता आईयूएमएल को देने पर। पार्टी सूत्रों के अनुसार यह फैसला आलाकमान की सहमति से हुआ था।