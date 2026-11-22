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India Top Philanthropists 2026: देश में संपत्ति और परोपकार के आंकड़ों के बीच बड़ा अंतर नजर आता है। 'एम3एम हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026' के शीर्ष 10 अमीरों में शामिल केवल चार नाम ही एडेलगिव हुरुन इंडिया फिलैंथ्रॉपी लिस्ट 2026 के शीर्ष 10 दानवीरों में जगह बना सके। इनमें गौतम अदाणी, मुकेश अंबानी, साइरस पूनावाला और कुमार मंगलम बिड़ला शामिल हैं। वहीं, देश के सबसे बड़े दानवीर शिव नादर शीर्ष 10 अमीरों की सूची में नहीं हैं। कुल दान का करीब 22.4% अकेले नादर और परिवार की ओर से आया। 219 भारतीयों ने वित्त वर्ष 2025-26 में कुल 11,554 करोड़ रुपए का दान दिया।
कुल दान का करीब 22.4% अकेले शिव नादर और परिवार की ओर से आया। यह औसतन 7.1 करोड़ प्रतिदिन है। शीर्ष 10 दानवीरों ने मिलकर 6,572 करोड़ रुपए दिए, जो कुल दान का करीब 57 फीसदी है। सूची में 29 महिलाएं शामिल हैं। रोहिणी नीलेकणि सबसे उदार महिला परोपकारी रहीं।
|रैंक
|दानवीर
|दान राशि (करोड़ रुपये में)
|1
|शिव नादर परिवार
|2,593
|2
|गौतम अदाणी परिवार
|877
|3
|बजाज परिवार
|632
|4
|मुकेश अंबानी परिवार
|620
|5
|नंदन नीलेकणि
|380
|6
|बिड़ला परिवार
|366
|7
|पूनावाला परिवार
|336
|8
|सुधीर-समीर मेहता
|334
|9
|रंजन पाई परिवार
|219
|10
|रोहिणी नीलेकणि
|215
शिक्षा: 4,188 करोड़ रुपए
स्वास्थ्य: 1,768 करोड़
कला, संस्कृति-विरासत: 1,377 करोड़
पर्यावरण और स्थिरता: 813 करोड़
100 करोड़ या इससे अधिक दान देने वाले 19 लोगों का कुल योगदान का 68% हिस्सा रहा।
125 यानी 57% दानवीर स्वनिर्मित उद्यमी हैं। कुल दान में इनकी हिस्सेदारी 65% है।
219 में से 200 दानवीरों ने शिक्षा के लिए योगदान दिया। 95 के लिए यह प्राथमिक दान क्षेत्र रहा।
175 दानवीरों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान दिया। इस मद में दान 82% बढ़कर ₹1,768 करोड़ हुआ।
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