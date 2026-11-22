India Top Philanthropists 2026: देश में संपत्ति और परोपकार के आंकड़ों के बीच बड़ा अंतर नजर आता है। 'एम3एम हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026' के शीर्ष 10 अमीरों में शामिल केवल चार नाम ही एडेलगिव हुरुन इंडिया फिलैंथ्रॉपी लिस्ट 2026 के शीर्ष 10 दानवीरों में जगह बना सके। इनमें गौतम अदाणी, मुकेश अंबानी, साइरस पूनावाला और कुमार मंगलम बिड़ला शामिल हैं। वहीं, देश के सबसे बड़े दानवीर शिव नादर शीर्ष 10 अमीरों की सूची में नहीं हैं। कुल दान का करीब 22.4% अकेले नादर और परिवार की ओर से आया। 219 भारतीयों ने वित्त वर्ष 2025-26 में कुल 11,554 करोड़ रुपए का दान दिया।