रोड एक्सीडेंट (प्रतिकात्मक तस्वीर)
गुजरात के कच्छ में भीषण हादसा हुआ है। भुज-खावड़ा नेशनल हाईवे पर हुए हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे में मारे गए लोगों में 2 पुरुष, 2 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मिली जानकारी के मुताबिक, ट्रेलर और कार की टक्कर की वजह से ये हादसा हुआ है। हादसे में कार दो टुकड़ों में बंट गया।
भुज में तैनात उत्तराखंड के एक आर्मी जवान का परिवार और अन्य रिश्तेदार इस दर्दनाक हादसे का शिकार हुए। ये हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए। देर रात हुए इस दर्दनाक हादसे से मौके पर हड़कंप मच गया क्योंकि मौके पर शव सड़क पर बिखरे हुए पड़े थे।
घटना को लेकर कच्छ पुलिस कंट्रोल रूम के एक अधिकारी ने बताया कि यह हादसा शनिवार रात करीब 10 बजे हुआ। पुलिस ने कहा कि परिवार कच्छ का रण घूमने के बाद भुज लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में सवार सभी सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इनमें तीन महीने की एक बच्ची भी शामिल थी। कार पूरी तरह से पिचक गई थी, जिससे शवों को बाहर निकालने में कई घंटे लग गए। पुलिस ने कहा कि ये सभी लोग उत्तराखंड के गढ़वाल के रहने वाले थे और भुज में तैनात सेना के जवानों के परिवार के सदस्य थे। मृतकों की पहचान सौरभ सिंह नेगी (30), उनकी पत्नी सविता (30), उनकी तीन महीने की बेटी सिविका, राजेश सिंह रावत (35), उनकी बेटी रक्षिता (7), रिंकी गोसाईं (30) और उनकी चार साल की बेटी वामिका के रूप में हुई है।
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