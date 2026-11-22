घटना को लेकर कच्छ पुलिस कंट्रोल रूम के एक अधिकारी ने बताया कि यह हादसा शनिवार रात करीब 10 बजे हुआ। पुलिस ने कहा कि परिवार कच्छ का रण घूमने के बाद भुज लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में सवार सभी सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इनमें तीन महीने की एक बच्ची भी शामिल थी। कार पूरी तरह से पिचक गई थी, जिससे शवों को बाहर निकालने में कई घंटे लग गए। पुलिस ने कहा कि ये सभी लोग उत्तराखंड के गढ़वाल के रहने वाले थे और भुज में तैनात सेना के जवानों के परिवार के सदस्य थे। मृतकों की पहचान सौरभ सिंह नेगी (30), उनकी पत्नी सविता (30), उनकी तीन महीने की बेटी सिविका, राजेश सिंह रावत (35), उनकी बेटी रक्षिता (7), रिंकी गोसाईं (30) और उनकी चार साल की बेटी वामिका के रूप में हुई है।