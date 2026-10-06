Rahul Gandhi: प्रदर्शन के बीच राहुल गांधी ने भाजपा पर लगाया देश को बर्बाद करने का आरोप, बोले-‘हम उन्हें बर्बाद कर देंगे’

चुनाव आयोग के खिलाफ सोमवार को 19 विपक्षी दलों के सांसद दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी सांसदों और कार्यकर्ताओं ने संसद भवन के मकर द्वार से चुनाव आयोग के मुख्यालय की ओर करीब 3 किलोमीटर लंबे मार्च की शुरुआत की। यह प्रदर्शन चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) समेत कई मुद्दों को लेकर किया जा रहा है। विपक्षी सांसद चुनाव आयोग के मुख्यालय तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक दिया।