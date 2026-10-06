Rahul Gandhi: प्रदर्शन के बीच राहुल गांधी ने भाजपा पर लगाया देश को बर्बाद करने का आरोप, बोले-‘हम उन्हें बर्बाद कर देंगे’

राहुल गांधी(फोटो-IANS)
Rahul Gandhi Protest: चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन के बीच कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी का सिर्फ मुकाबला नहीं करेंगे, बल्कि उसे राजनीतिक तौर पर 'बर्बाद' कर देंगे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश के साथ जो किया गया है, वह देशद्रोह है और इसके लिए कोई भी बच नहीं पाएगा।
चुनाव आयोग के खिलाफ सोमवार को 19 विपक्षी दलों के सांसद दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी सांसदों और कार्यकर्ताओं ने संसद भवन के मकर द्वार से चुनाव आयोग के मुख्यालय की ओर करीब 3 किलोमीटर लंबे मार्च की शुरुआत की। यह प्रदर्शन चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) समेत कई मुद्दों को लेकर किया जा रहा है। विपक्षी सांसद चुनाव आयोग के मुख्यालय तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक दिया।
प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। इस दौरान उन्होंने कहा, 'Gyanesh, it's done, bro…', इसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को पुलिस की बस में बैठाया गया। हालांकि, प्रियंका गांधी बस से बाहर आ गईं। राहुल गांधी ने भी बस से बाहर निकलकर आकाशवाणी भवन परिसर की ओर जाने की कोशिश की।
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा आकाशवाणी भवन परिसर में मौजूद हैं। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर पोस्ट कर कहा कि आकाशवाणी भवन चुनाव आयोग के कार्यालय से कुछ ही दूरी पर है और पार्टी के नेता वहीं से विरोध जारी रख रहे हैं।कांग्रेस ने एक अन्य पोस्ट में लिखा कि आकाशवाणी से 'जन की बात' हो रही है।
आकाशवाणी भवन परिसर से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि चुनाव आयोग का कार्यालय वहां से करीब 100 मीटर दूर है, लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को वहां जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। पवन खेड़ा ने कहा कि विपक्षी सांसद आकाशवाणी परिसर में ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वहीं इंतजार करेंगे। उन्होंने दावा किया कि विपक्षी सांसद देश की करीब 64 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं।
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