विपक्षी सांसदों के मार्च से ओवैसी ने बनाई दूरी: बोले-मैं गठबंधन का हिस्सा नहीं, बेगानी शादी में मेरा क्या काम?

ओवैसी ने तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) द्वारा जारी मेमो संख्या 868 का हवाला देते हुए मतदाता सूची से फर्जी तरीके से नाम हटाने के प्रयासों पर चिंता जताई। उन्होंने हैदराबाद संसदीय क्षेत्र के गोशामहल विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 28 का मामला उठाते हुए आरोप लगाया कि एक सोची-समझी साजिश के तहत एक व्यक्ति ने पूर्व-मुद्रित फॉर्म 7 के जरिए 122 लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने की कोशिश की। जांच में सामने आया कि वह भाजपा का समर्थक है और वे सभी 122 नाम मुस्लिम समुदाय के सदस्यों के हैं। हमने जब जांच की तो पाया कि इनमें से अधिकतर के नाम वर्ष 2002 से लेकर हालिया मतदाता सूचियों में दर्ज हैं।