इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि 15 सितंबर 2025 को छतरपुर के चंदन होला गांव में पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान एक भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर ईंट, डंडे और पत्थरों से हमला कर दिया था। इस घटना में चार पुलिसकर्मी घायल हुए थे। मामले में 16 सितंबर 2025 को फतेहपुर बेरी थाने में FIR नंबर 573/2025 दर्ज की गई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।