जंतर-मंतर पर INDIA गठबंधन के प्रदर्शन से पहले तैनात हुआ भारी पुलिस बल, दिल्ली पुलिस ने जारी किए खास निर्देश

Jantar Mantar Protest: इंडिया गठबंधन के सांसदों के जंतर-मंतर की ओर बढ़ने से पहले वहां भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने अब जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। यह प्रदर्शन मुख्य रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) का इस्तीफा लेने के लिए किया जा रहा है। सांसदों को जंतर-मंतर की ओर बढ़ते देख दिल्ली पुलिस ने आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस की ओर से प्रदर्शन और धरने को लेकर लागू नियमों की भी जानकारी भी दी गई है।