INDIA गठबंधन के प्रदर्शन में क्यों शामिल हुई बीजेडी? सुलता देव ने साफ किया पार्टी का रुख

बीजेडी सांसद ने दावा किया कि ओडिशा में मतदाता सूची से 27 लाख 50 हजार मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में 13 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेडी जनता के साथ खड़ी है और उसके लिए लड़ रही है। पार्टी की स्थिति सभी दलों से समान दूरी बनाए रखने की है। उन्होंने कहा कि बीजेडी पहले भी एक क्षेत्रीय दल के तौर पर चुनाव लड़ती रही है और आज भी उसी तरह चुनाव लड़ रही है।