‘अब जंतर-मंतर पर होगा आंदोलन, जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी, डटे रहेंगे’, INDIA ब्लॉक की मीटिंग के बाद खरगे का आया बयान

इंडिया गठबंधन के सांसदों के लिए लंच मीटिंग का आयोजन जनपथ स्थित सागर रत्ना रेस्टोरेंट में किया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इंडिया गठबंधन के सांसदों के लिए लंच बैठक की मेजबानी की। इसके बाद उन्होंने बताया कि विपक्षी सांसद आज जंतर-मंतर पर धरना देंगे। खरगे ने कहा कि उनकी मांगें पूरी होने तक इस तरह का प्रदर्शन जारी रखा जाएगा। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद बसों में सवार होकर आगे रवाना हुए। कांग्रेस सांसद शफी परंबिल ने कहा कि प्रदर्शन जारी रहेगा।