7 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

‘अब जंतर-मंतर पर होगा आंदोलन, जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी, डटे रहेंगे’, INDIA ब्लॉक की मीटिंग के बाद खरगे का आया बयान

india bloc protest: CEC के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को लेकर अब INDIA गठबंधन के सांसद आज जंतर-मंतर पर धरना देंगे। खड़गे ने कहा कि मांगें पूरी होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Oct 07, 2026

Mallikarjun Kharge

प्रदर्शन के दौरान मल्लिकार्जुन खरगे (फोटो-IANS)

Jantar Mantar Protest: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर किए जा रहे इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन पर बड़ी अपडेट सामने आई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने कहा कि अब गठबंधन के सभी नेता जंतर-मंतर पर धरना देंगे। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, हम इस तरह के विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे।

जंतर-मंतर पर होगा धरना

इंडिया गठबंधन के सांसदों के लिए लंच मीटिंग का आयोजन जनपथ स्थित सागर रत्ना रेस्टोरेंट में किया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इंडिया गठबंधन के सांसदों के लिए लंच बैठक की मेजबानी की। इसके बाद उन्होंने बताया कि विपक्षी सांसद आज जंतर-मंतर पर धरना देंगे। खरगे ने कहा कि उनकी मांगें पूरी होने तक इस तरह का प्रदर्शन जारी रखा जाएगा। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद बसों में सवार होकर आगे रवाना हुए। कांग्रेस सांसद शफी परंबिल ने कहा कि प्रदर्शन जारी रहेगा।

नरेद्र मोदी पर लगाए आरोप

जंतर मंतर पर प्रदर्शन की जानकारी देने के बाद खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जो भी कर रहा है, उसके पीछे नरेंद्र मोदी हैं।

उन्होंने नरेंद्र मोदी पर लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि सभी विपक्षी पार्टी के लोग मिलकर देश के लोगों को बताना चाहते हैं कि उनका अधिकार छीना जा रहा है।

उन पर दर्ज हुई FIR को लेकर उन्होंने कहा कि जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए हमारे ऊपर कितने भी केस कर दिए जाएं, हम डरने और रुकने वाले नहीं हैं।

बसों से निकले कांग्रेस सांसद

विपक्षी सांसदों की बैठक और लंच के बाद कांग्रेस सांसद बसों में सवार होकर जंतर-मंतर की ओर बढ़े। बस में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य सांसद सवार हुए। विपक्षी सांसदों के इस कार्यक्रम के तहत आज जंतर-मंतर पर धरना देने की तैयारी है।

राहुल–प्रियंका गांधी के खिलाफ FIR दर्ज, आकाशवाणी में जबरन घुसने का है आरोप

ये भी पढ़ें
rahul gandhi

खबर शेयर करें:

Updated on:

07 Oct 2026 04:11 pm

Published on:

07 Oct 2026 03:51 pm

Hindi News / National News / ‘अब जंतर-मंतर पर होगा आंदोलन, जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी, डटे रहेंगे’, INDIA ब्लॉक की मीटिंग के बाद खरगे का आया बयान

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

सरकार के मुखिया के रूप में पीएम मोदी के 25 साल: उमर अब्दुल्ला का तंज, INDIA गठबंधन के प्रदर्शन पर भी दी प्रतिक्रिया

Special Intensive Revision
राष्ट्रीय

INDIA गठबंधन के प्रदर्शन में क्यों शामिल हुई बीजेडी? सुलता देव ने साफ किया पार्टी का रुख

MP Sulata Deo
राष्ट्रीय

Bomb Threat In Gujarat: झूठी निकली अहमदाबाद में 10 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अधिकारी का आया बयान

Bomb Threat
राष्ट्रीय

कई स्टेट्स मे छात्र संघ चुनावों को लेकर क्यों बदल रहा राज्य सरकारों का नजरिया? कैंपस इलेक्शन को मिल रही हरी झंडी

Student Union Elections news
राष्ट्रीय

Minister Statement Video: मंत्री राजेश अग्रवाल बोले- मुस्लिम समाज के लोग गरबा में न जाएं, …तो पहचान कर कराएं एफआईआर

Chhattisgarh Minister Rajesh Agrawal
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.