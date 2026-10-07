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SIR पर घमासान: मल्लिकार्जुन खरगे की बैठक में पहुंचे राहुल और प्रियंका गांधी, रणनीति पर होगा मंथन, जानें किसने क्या कहा

Mallikarjun Kharge Meeting : विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को प्रदर्शन के बाद बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने विपक्षी सांसदों की बैठक बुलाई है।
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भारत

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kamlesh sharma

Oct 07, 2026

Assam Nagaon by-election

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता विपक्ष राहुल गांधी (फोटो- IANS)

नई दिल्ली। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को प्रदर्शन के बाद बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने विपक्षी सांसदों की बैठक बुलाई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा बैठक में शामिल होने पहुंचे। बैठक में एसआईआर के मुद्दे पर आगे की रणनीति को लेकर चर्चा होने की संभावना है। जानकारी के अनुसार, जनपथ स्थित सागर रत्ना में विपक्षी सांसदों के लिए भोजन का आयोजन किया गया है।

राहुल-प्रियंका ने मजबूती से उठाई आवाज

कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि सभी सांसद लंच के लिए यहां आए हैं और कांग्रेस अध्यक्ष ने सभी को भोजन के लिए आमंत्रित किया है। कार्ति चिदंबरम ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर मजबूती से अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने चुनाव आयोग के कामकाज से जुड़े मुद्दे को देश के सामने प्रमुखता से रखा और लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। विपक्षी सांसदों की यह बैठक विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर आयोजित की गई है। बैठक में आगे की रणनीति और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की मांग को लेकर चर्चा होने की संभावना है।

मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की मांग

सीपीआई सांसद पी. संदोष कुमार ने कहा कि पहले भोजन किया जाएगा और इसके बाद आगे के कार्यक्रम पर चर्चा कर उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष एकजुट है और बीजू जनता दल भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गया है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में कुछ और दल भी इस विरोध में शामिल हो सकते हैं। संदोष कुमार ने कहा कि विपक्षी सांसद राष्ट्रपति से भी मुलाकात करना चाहते हैं। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षी दल लगातार चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े सवाल उठा रहे हैं। मंगलवार को विपक्षी सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था।

अब सीधी कार्रवाई के अलावा कोई रास्ता नहीं

आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि जब विपक्ष ने सीधी कार्रवाई का रास्ता अपनाया है तो कूटनीति की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्त की ओर से वोटों की चोरी की गई और इससे देश के लोकतंत्र तथा संविधान को नुकसान पहुंचा है। अब सीधी कार्रवाई के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। सांसद ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा उनकी न्यूनतम मांग है। उन्होंने कहा कि विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने वाला नहीं है। कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि हमारा आंदोलन जारी है। हमारा संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं दे देते।

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Updated on:

07 Oct 2026 02:28 pm

Published on:

07 Oct 2026 01:50 pm

Hindi News / National News / SIR पर घमासान: मल्लिकार्जुन खरगे की बैठक में पहुंचे राहुल और प्रियंका गांधी, रणनीति पर होगा मंथन, जानें किसने क्या कहा

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