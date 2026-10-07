SIR पर घमासान: मल्लिकार्जुन खरगे की बैठक में पहुंचे राहुल और प्रियंका गांधी, रणनीति पर होगा मंथन, जानें किसने क्या कहा

कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि सभी सांसद लंच के लिए यहां आए हैं और कांग्रेस अध्यक्ष ने सभी को भोजन के लिए आमंत्रित किया है। कार्ति चिदंबरम ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर मजबूती से अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने चुनाव आयोग के कामकाज से जुड़े मुद्दे को देश के सामने प्रमुखता से रखा और लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। विपक्षी सांसदों की यह बैठक विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर आयोजित की गई है। बैठक में आगे की रणनीति और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की मांग को लेकर चर्चा होने की संभावना है।