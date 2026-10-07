Delhi Protest: ‘जैसे धर्मेंद्र प्रधान गए, वैसे ज्ञानेश कुमार भी जाएंगे’, भारी प्रदर्शन के बाद भी कम नहीं हुआ कांग्रेस नेताओं का गुस्सा

INDIA Bloc Protest: दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने के बाद कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के तीखे बयान आ रहे है। राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि मौजूदा BJP सरकार जनता के द्वारा नहीं बल्कि चुनाव आयोग के द्वारा चुनी गई है। वहीं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 'GK Sir Go Back' का नया नारा दिया।