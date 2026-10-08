हुमायूं कबीर पर बरसे दिलीप घोष, बोले- बंगाल बदल चुका है, अब नहीं चलेगी दादागीरी की राजनीति

दिलीप घोष ने दिग्गज अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती को कैबिनेट मंत्री के दर्जे के साथ सूचना और संस्कृति विभाग का सलाहकार नियुक्त किए जाने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, "यह बहुत अच्छी खबर है। कला और संस्कृति की दुनिया में मिथुन दा के योगदान को किसी परिचय की जरूरत नहीं है और उनका बहुत सम्मान किया जाता है। इसके अलावा, बंगाल में बदलाव लाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। राज्य को उनके अनुभव का फायदा मिलेगा और इससे बंगाल के कला और संस्कृति क्षेत्र में जबरदस्त उत्साह पैदा होगा। यह वाकई एक शानदार और स्वागत योग्य फैसला है।"