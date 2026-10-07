7 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

यूपी न्यूज

बीजेपी का ‘सेवा संकल्प अभियान’: काशी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का जेन-जी के साथ शक्ति प्रदर्शन, वडनगर से पहुंचे कार्यकर्ता

BJP President Nitin Navin: वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में गुजरात के वडनगर से पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। कार्यकर्ताओं ने ‘हर हर महादेव’ के उद्घोष के साथ कार्यक्रम में मौजूद नेताओं का स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत से हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे ‘सेवा संकल्प अभियान’ से जुड़े कार्यक्रमों और गतिविधियों पर चर्चा हुई।
less than 1 minute read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Oct 07, 2026

Varanasi latest news

कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते अतिथि, (Pc-Vijendra Mishra)

Seva Sankalp Abhiyan: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरा होने को लेकर बीजेपी द्वारा 'सेवा संकल्प अभियान' चलाया जा रहा है। वाराणसी में इस अभियान को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नविन, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हिमंत विस्वा सरमा, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत केंद्र और यूपी सरकार के कई मंत्री उपस्थित हुए। इस मौके पर गुजरात के वडनगर से वाराणसी पहुंचे कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह नजर आया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस दौरान सभी अतिथियों का 'हर हर महादेव' के उद्घोष से अभिवादन किया। वहीं, कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत से की गई।

खबर अपडेट की जा रही है….

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

UP Politics

Updated on:

07 Oct 2026 04:44 pm

Published on:

07 Oct 2026 04:31 pm

Hindi News / UP News / बीजेपी का ‘सेवा संकल्प अभियान’: काशी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का जेन-जी के साथ शक्ति प्रदर्शन, वडनगर से पहुंचे कार्यकर्ता

बड़ी खबरें

View All

यूपी न्यूज

ट्रेंडिंग

UP Politics: चुनावी प्रक्रिया पर अजय राय ने उठाए सवाल, बोले- लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा

UP News
अयोध्या

‘न हिंदू देखा जाता है न मुसलमान’, PM मोदी की राष्ट्रसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर बोले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी

Maulana Shahabuddin Razvi, PM Narendra Modi, UP News
लखनऊ

ग्रेटर नोएडा में बाइक सवार बदमाशों का आतंक, बीटा-1 में दो महिलाओं से चेन लूट

greater-noida-beta-1-chain-snatching-bike-borne-miscreants
ग्रेटर नोएडा

UP IPS Officers Transfer: यूपी में 20 IPS अफसरों के तबादले, रविना त्यागी को बाराबंकी की कमान; देखें पूरी लिस्ट

UP IPS Transfer List, Uttar Pradesh IPS Transfer, 20 IPS Officers Transfer
लखनऊ

तीन महीने से था लापता, घर पहुंचे अनुज ने कहा- सत्संग से प्रभावित हुआ, अब माता-पिता की सेवा करूंगा

UP News
हाथरस
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.