भौगोलिक दूरी भी नहीं रोक पाई आस्था: वाराणसी में ऑनलाइन श्राद्ध, विदेशी श्रद्धालुओं ने लगाई हाजिरी

धार्मिक मान्यता के मुताबिक, जिस तिथि को किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो, उस तिथि पर उसका श्राद्ध किया जाता है। मृत्यु की तिथि मालूम न होने पर सर्व पितृ अमावस्या के दिन श्रद्धा और तर्पण किया जाना चाहिए। तर्पण में गंगाजल, काले तिल, जौ और अन्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। पितृपक्ष में ऑनलाइन माध्यम की उपलब्धता होने के कारण यह उन लोगों के लिए सहारा बन रहा है जो विदेशों में रहते हैं और पितृ पक्ष में काशी नहीं पहुंच पाए। हजारों किलोमीटर की दूरी के बावजूद भी अपने पूर्वजों का स्मरण कर काशी से ऐसे श्रद्धालु जुड़ जाते हैं। स्वामी अरूणानंद गिरी ने बताया कि इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि विदेशों में रहने वाली नई पीढ़ी भी अपने परिवार, गोत्र और धार्मिक परंपराओं से जुड़ रही है।