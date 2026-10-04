कोख में कत्ल हुईं बेटियों की चीख, दशाश्वमेध घाट पर 10 हजार अजन्मी बेटियों का पिंडदान, गुंजा मौन दर्द

​अनुष्ठान की भव्यता और संवेदनशीलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सुबह 7 बजे से ही दशाश्वमेध घाट पर संस्था के दर्जनों कार्यकर्ता जुटने लगे थे। जौ के आटे, शहद, देसी घी, काले तिल और पवित्र गंगाजल के पावन मिश्रण से 10 हजार पिंडों का निर्माण किया गया। महिला सशक्तिकरण और कन्या भ्रूण हत्या जैसे महापाप के विरुद्ध वर्ष 2001 से लगातार जन-जागरण अभियान चला रही 'आगमन संस्था' का यह 13वां वार्षिक पिंडदान अनुष्ठान था। श्राद्धकर्ता और संस्था के संस्थापक सचिव डॉ संतोष ओझा पिछले 12 वर्षों में अब तक 1.5 लाख से अधिक अजन्मी बेटियों का तर्पण कर चुकी है। इस वर्ष के 10 हजार पिंडों को मिलाकर यह आंकड़ा 1 लाख 60 हजार पार कर गया है।