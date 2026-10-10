फिरोजाबाद में सोलर पैनल गिरने से 8 साल की मासूम समेत 2 की मौत, 3 गंभीर घायल

महासमुंद में वन विभाग की टीम पर हमला ( Patrika File Photo )
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में तेज रफ्तार तूफान ने भारी तबाही मचाई है। जसराना थाना क्षेत्र के चनारी गांव में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसे के दौरान घर पर लगा भारी-भरकम सोलर पैनल नीचे आ गिरा, जिसकी चपेट में आने से 8 साल की बच्ची कनिष्का और मकान मालिक गिरीश बाबू (45) की मौके पर ही मौत हो गई।
अचानक हुए इस हादसे से इलाके में चीख-पुकार मच गई और परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घटना में परिवार के तीन अन्य सदस्य भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत रेस्क्यू कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
फिरोजाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग