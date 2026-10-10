फिरोजाबाद में सोलर पैनल गिरने से 8 साल की मासूम समेत 2 की मौत, 3 गंभीर घायल

अचानक हुए इस हादसे से इलाके में चीख-पुकार मच गई और परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घटना में परिवार के तीन अन्य सदस्य भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत रेस्क्यू कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।