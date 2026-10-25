फिरोजाबाद में टेसू-झेंझी विसर्जन करने जा रहे लोगों को कार ने रौंदा, 4 की मौत, तीन गंभीर घायल

फिरोजाबाद जिले में रविवार रात करीब 9 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। टेसू-झेंझी विसर्जन के लिए जा रहे लोगों को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में दो लड़कियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोगों ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। हादसा नसीरपुर थाना क्षेत्र में हुआ।