फिरोजाबाद की टायर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 30 से 40 फीट ऊंची उठीं आग की लपटें; आसपास के घर खाली कराए गए

मुख्य अग्निशमन अधिकारी सत्येंद्र पांडे खुद अपनी टीम के साथ मौके पर मौजूद हैं और बचाव कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक आग लगने के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है। हालांकि गाड़ियां बारी-बारी से पानी लाकर आग बुझाने में जुटी हुई हैं। करीब 7 से 8 दमकल गाड़ियां लगी हुई हैं। हमारे जिले की सभी दमकल गाड़ियां बुला ली गई हैं। अब हम बाहर से भी दमकल गाड़ियां मंगवा रहे हैं। हमारी पहली प्राथमिकता आग बुझाना है, उसके बाद हम कारणों की जांच करेंगे। गनीमत यह रही कि इस हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है।