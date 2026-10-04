समाजवादी पार्टी के स्थापना दिवस पर अवधेश प्रसाद का बड़ा ऐलान, बोले- चुनाव आयोग के खिलाफ पूरे यूपी में निकालेंगे मार्च

सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि, "किसी भी देश में लोकतंत्र की मजबूती और जड़ें कितनी गहरी हैं, यह इस बात से तय होता है कि वहां का चुनाव आयोग कितना स्वतंत्र और निष्पक्ष है। उन्होंने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि दुर्भाग्य से हमारा वर्तमान चुनाव आयोग न तो निष्पक्ष है, न स्वतंत्र है और न ही ईमानदार है।" अवधेश प्रसाद ने कहा कि हमारी पार्टी के नेताओं ने पहले भी इस पर कई बार सवाल उठाए हैं। उन्होंने याद दिलाया कि उत्तर प्रदेश में हुए चुनावों के दौरान भी वोटिंग में धांधली और बेईमानी के आरोप लगे थे।