शुभम जायसवाल की पत्नी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, शराब ठेका और संपत्तियों की जांच में सामने आया था नाम, फरार है आरोपी

तस्करी के इस बड़े खेल में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल समेत तीन अन्य आरोपियों की भी तलाश पुलिस कर रही है। एसआईटी और पुलिस की टीमें फरार आरोपियों के रिश्तेदारों और करीबियों से जानकारी जुटाने में लगी हुई है। पुलिस ने बताया है कि इस दौरान जांच में जिन लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं, शुभम जायसवाल को फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र देने के मामले में विकास सिंह नामक एक आरोपी को रोहनिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी भी शुभम के कायस्थ टोला इलाके का रहने वाला है और उसने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अपने फार्म से शुभम को प्रमाण पत्र जारी कराया था।