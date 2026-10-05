5 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

वाराणसी

शुभम जायसवाल की पत्नी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, शराब ठेका और संपत्तियों की जांच में सामने आया था नाम, फरार है आरोपी

Varanasi news: शुभम जायसवाल की पत्नी वैशाली जायसवाल उर्फ वैशाली पोसवानी के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। वैशाली फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है...
2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Oct 05, 2026

Varanasi latest news

वाराणसी कोर्ट परिसर, फाइल फोटो (Pc-Vijendra Mishra)

Codeine cough syrup case: कोडिन कफ सिरप की कथित तस्करी के मामले को लेकर फरार आरोपियों पर वाराणसी पुलिस और कोर्ट लगातार कार्रवाई करते जा रहा है। आदमपुर थाना क्षेत्र के कायस्थ टोला निवासी और तस्करी का मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल फरार है। वहीं, अब उसकी पत्नी वैशाली जायसवाल उर्फ वैशाली पोसवानी के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द वैशाली को गिरफ्तार करके न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए। शुभम जायसवाल के साथ ही वैशाली भी फरार है। शराब के ठेके और संपत्तियों की जांच में वैशाली का नाम सामने आने के बाद न्यायालय ने यह निर्देश जारी किया है।

पुलिस दे रही दबिश

पुलिस ने बताया है कि कोडिन कफ सिरप की कथित तस्करी से की गई कमाई और उससे जुड़ी संपत्तियों की जांच के दौरान वैशाली का नाम सामने आया था। जांच में यह पता चला कि शराब का ठेका और सिगरा थाना क्षेत्र में संपत्ति समेत कई संपत्तियों की जानकारी निकलकर सामने आई। आशंका है कि शुभम जायसवाल फरार है और दुबई में रह रहा है। वहीं, उसकी पत्नी भी फरार बताई जा रही है। पुलिस वैशाली का नाम सामने आने के बाद उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। हालांकि, वह कहां है, अभी इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं हो पाई है।

कोतवाली प्रभारी दयाशंकर सिंह के मुताबिक, इस मामले में फरार सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। शुभम की पत्नी वैशाली के खिलाफ वारंट जारी होने के बाद उसकी तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस की कई टीमें जगतगंज स्थित उसके घर के अलावा रिश्तेदारों, उसके जाने वालों और संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। कोर्ट के अधिपत्र में वैशाली जयसवाल पत्नी शुभम जायसवाल आदमपुर थाना के कायस्थ ओला इलाके और जगतगंज में उसका पता दर्ज किया गया है।

एक और आरोपी गिरफ्तार

तस्करी के इस बड़े खेल में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल समेत तीन अन्य आरोपियों की भी तलाश पुलिस कर रही है। एसआईटी और पुलिस की टीमें फरार आरोपियों के रिश्तेदारों और करीबियों से जानकारी जुटाने में लगी हुई है। पुलिस ने बताया है कि इस दौरान जांच में जिन लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं, शुभम जायसवाल को फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र देने के मामले में विकास सिंह नामक एक आरोपी को रोहनिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी भी शुभम के कायस्थ टोला इलाके का रहने वाला है और उसने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अपने फार्म से शुभम को प्रमाण पत्र जारी कराया था।

कोख में कत्ल हुईं बेटियों की चीख, दशाश्वमेध घाट पर 10 हजार अजन्मी बेटियों का पिंडदान, गुंजा मौन दर्द

ये भी पढ़ें
Varanasi news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

05 Oct 2026 09:18 am

Published on:

05 Oct 2026 09:18 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / शुभम जायसवाल की पत्नी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, शराब ठेका और संपत्तियों की जांच में सामने आया था नाम, फरार है आरोपी

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कोख में कत्ल हुईं बेटियों की चीख, दशाश्वमेध घाट पर 10 हजार अजन्मी बेटियों का पिंडदान, गुंजा मौन दर्द

Varanasi news
वाराणसी

रोपवे और गंजारी स्टेडियम के लिए काशी वासियों को करना पड़ेगा इंतजार, एयर शो की तिथि भी आगे बढ़ी, जाने क्यों लिया गया फैसला

PM Modi
वाराणसी

गंजारी स्टेडियम के चारों ओर बिछेगा फोरलेन का जाल, रिंग रोड से बनेगा ट्रैफिक सर्किट, दो गांवों की जमीन के लिए अधिसूचना जारी

Varanasi latest news
वाराणसी

‘ग्राउंड ही नहीं, फोन पर भी लड़ेंगे चुनाव’, वाराणसी में सोशल मीडिया कार्यशाला में पहुंचे विनोद तावड़े ने कार्यकर्ताओं को दिया मंत्र

Up Politics News
वाराणसी

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एक सप्ताह तक रुके थे बापू, कमरे में रखी गईं दुर्लभ तस्वीरें लेकिन नहीं बन पाया म्यूजियम

mahatma-gandhi-childhood-stories-time-discipline-school-life
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.