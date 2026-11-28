पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वह गिरोह के रूप में काम करता है और अंतर्राज्यीय स्तर पर असलहा की तस्करी करता है। सुनील दुबे ने बताया कि वह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से असलहा तस्कर अब्दुल से बात करके असलहे का रेट तय किया करता था। इसके बाद अब्दुल रीवा तक असलहा लेकर आता था। इसके बाद सुनील रीवा जाकर अब्दुल से 25 हजार रुपए में देसी पिस्तौल और 5 हजार रुपए में देसी तमंचा खरीदता था और उसे अलग-अलग रेट में बेच दिया करता था। फिलहाल, पकड़े गए आरोपी के खिलाफ एसटीएफ ने स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। एसटीएफ इस मामले की जांच में जुटी हुई है।