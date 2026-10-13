13 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कानपुर

पत्नी की मौत के दिन पति को जहर देकर छत से फेंकने का आरोप, 14 महीने बाद कोर्ट के आदेश पर FIR

Kalyanpur Crime News:कानपुर के कल्याणपुर में पत्नी की मौत के दिन पति को जहर खिलाने और छत से फेंकने के आरोप में न्यायालय के आदेश पर 14 महीने 13 दिन बाद साला, साले की पत्नी, सास और मौसी सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ।
2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Oct 13, 2026

Kanpur News

सांकेतिक फोटो

Kanpur Crime News :कानपुर में पत्नी की मौत के दिन ही पति को जबरन जहरीला पदार्थ खिलाने और छत से नीचे फेंकने के आरोप में कल्याणपुर पुलिस ने 14 महीने 13 दिन बाद मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित का आरोप है कि पत्नी की मौत के बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके साथ मारपीट की और जान लेने की कोशिश की। शिकायत के बावजूद पुलिस से कार्रवाई नहीं होने पर उसे न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय के आदेश पर पुलिस ने साला, साले की पत्नी, सास और मौसी सास के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

2020 में हुई थी शादी, आर्थिक मदद को लेकर विवाद का आरोप

कल्याणपुर के आवास विकास-3 स्थित अंबेडकरपुरम निवासी संदीप कुरील के मुताबिक, उसकी शादी 27 फरवरी 2020 को दिव्या भारती से हुई थी। दंपती का एक बेटा है। संदीप का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग अक्सर उससे आर्थिक मदद मांगते थे। वह उनकी मदद भी करता था, लेकिन इसके बावजूद पत्नी तनाव में रहती थी।संदीप के अनुसार, सात से 11 मार्च 2025 के बीच पत्नी की मां, मौसी और अन्य रिश्तेदार इलाज कराने के लिए उसके घर आए थे। इस दौरान इलाज के खर्च को लेकर विवाद हुआ था।

पत्नी की मौत के बाद मारपीट, छत से धक्का देने का आरोप

संदीप का आरोप है कि 19 मार्च 2025 को वह नौकरी पर जाने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान पत्नी ने जहरीला पदार्थ खा लिया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पत्नी की मौत की सूचना मिलने पर ससुराल पक्ष के लोग घर पहुंचे। आरोप है कि वहां संदीप और उसकी मां के साथ मारपीट की गई।पीड़ित के मुताबिक, उसकी सास और मौसी सास ने जबरन उसके मुंह में जहरीला पदार्थ डालने की कोशिश की। वह जान बचाकर भागा तो साला प्रबल प्रताप उर्फ अंशू, उसकी पत्नी और अन्य लोगों ने उसे दौड़ाकर छत से नीचे धक्का दे दिया। संदीप का दावा है कि इस घटना में उसकी रीढ़ की हड्डी और पसलियां टूट गईं।

अस्पताल में भी हंगामा करने का आरोप

संदीप ने आरोप लगाया कि 29 अप्रैल 2025 को तिरुपति नर्सिंग होम में उपचार के दौरान प्रबल प्रताप अपने साथियों के साथ पहुंच गया। वहां गाली-गलौज करते हुए सर्जरी कक्ष का दरवाजा पीटने लगा। पीड़ित का कहना है कि उसने 29 मार्च 2025 को डाक के माध्यम से कल्याणपुर थाने में शिकायत भेजी थी। आईजीआरएस पोर्टल पर भी शिकायत की, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया।

न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा

पुलिस से कार्रवाई नहीं होने पर संदीप ने न्यायालय में गुहार लगाई। मामले की सुनवाई के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय ने कल्याणपुर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बाद पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

एसीपी कल्याणपुर दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि मामले में जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की जांच में आरोपों की पुष्टि होना अभी बाकी है।

#में अब तक
Kanpur News

पत्नी की मौत के दिन पति को जहर देकर छत से फेंकने का आरोप, 14 महीने बाद कोर्ट के आदेश पर FIR

Kanpur News

Kanpur ATM Fraud: एटीएम में मदद के बहाने बदल लिया कार्ड, खाते से 78 हजार रुपये निकाले,मुकदमा दर्ज

Kanpur News

Kanpur News:पति घर पर नहीं होता तो जेठ करता छेड़छाड़, सास-ससुर और जेठानी पर भी मारपीट का आरोप, मुकदमा दर्ज

Saharanpur crime news

सहारनपुर में भागवत कथा के दौरान पांच महिलाओं के गहने चोरी, पुलिस ने दर्ज की FIR

क्राइम सीन फोटो, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)

Kanpur News: मेला देखकर लौट रहे भाई-बहनों से मारपीट, 25 दिन बाद दर्ज हुआ मुकदमा

Meerut police encounter

गंगा एक्सप्रेस-वे के काली नदी पुल के पास मुठभेड़, साजिद पर हमले का आरोपी घायल

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

13 Oct 2026 04:17 pm

Published on:

13 Oct 2026 04:17 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / पत्नी की मौत के दिन पति को जहर देकर छत से फेंकने का आरोप, 14 महीने बाद कोर्ट के आदेश पर FIR

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी भाजपा प्रदेश मंत्री के हाथ-पैर बांधकर 12 लाख की लूट, नकाबपोश बदमाश नकदी और जेवर ले गए

UP News
कानपुर

Kanpur ATM Fraud: एटीएम में मदद के बहाने बदल लिया कार्ड, खाते से 78 हजार रुपये निकाले,मुकदमा दर्ज

Kanpur News
कानपुर

Kanpur News:पति घर पर नहीं होता तो जेठ करता छेड़छाड़, सास-ससुर और जेठानी पर भी मारपीट का आरोप, मुकदमा दर्ज

Kanpur News
कानपुर

कानपुर में पत्नी से झगड़े के बाद डॉक्टर ने खुद को मारी गोली, रीजेंसी अस्पताल में मौत

UP News
कानपुर

Kanpur News: मेला देखकर लौट रहे भाई-बहनों से मारपीट, 25 दिन बाद दर्ज हुआ मुकदमा

क्राइम सीन फोटो, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.