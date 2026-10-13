पत्नी की मौत के दिन पति को जहर देकर छत से फेंकने का आरोप, 14 महीने बाद कोर्ट के आदेश पर FIR

संदीप का आरोप है कि 19 मार्च 2025 को वह नौकरी पर जाने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान पत्नी ने जहरीला पदार्थ खा लिया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पत्नी की मौत की सूचना मिलने पर ससुराल पक्ष के लोग घर पहुंचे। आरोप है कि वहां संदीप और उसकी मां के साथ मारपीट की गई।पीड़ित के मुताबिक, उसकी सास और मौसी सास ने जबरन उसके मुंह में जहरीला पदार्थ डालने की कोशिश की। वह जान बचाकर भागा तो साला प्रबल प्रताप उर्फ अंशू, उसकी पत्नी और अन्य लोगों ने उसे दौड़ाकर छत से नीचे धक्का दे दिया। संदीप का दावा है कि इस घटना में उसकी रीढ़ की हड्डी और पसलियां टूट गईं।