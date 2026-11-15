‘लड़की का आखिरी मैसेज ‘डोंट कम’ और 1 घंटे बाद युवक की बिल्डिंग से गिरकर मौत

Sambhav Death: कानपुर के बिठूर रोड की बड़ी रेजीडेंसी में शुमार रुद्रा ग्रीन्स अपार्टमेंट की छठी मंजिल से संदिग्ध हालात में गिरे कागज कारोबारी के बेटे संभव की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजन का आरोप है कि संभव के साथ मारपीट की गई और फिर उसे नीचे फेंक दिया गया। वहीं, दोस्त लड़की के मामा का कहना है कि वॉलीबॉल खेलते वक्त संभव का पैर फिसल गया था। पुलिस हत्या, हादसा और आत्महत्या, तीनों बिंदुओं पर जांच कर रही है।
परिजन का आरोप है कि संभव के मोबाइल में व्हाट्सएप की पिछली चैट डिलीट मिली हैं। शनिवार दोपहर करीब दो बजे लड़की ने संभव को आखिरी मैसेज भेजा था, जिसमें लिखा था- "डोंट कम"। करीब तीन बजे संभव के अपार्टमेंट से गिरने की सूचना मिली। मैसेज की जानकारी सामने आने के बाद अपार्टमेंट के लोग आशंका जता रहे हैं कि कहीं संभव और लड़की के बीच मनमुटाव तो नहीं हुआ था, जिसके चलते उसने छलांग लगा दी।
रुद्रा ग्रीन्स निवासी एक कारोबारी का परिवार छठी मंजिल के फ्लैट में रहता है। परिवार में पत्नी और बेटा हैं। विवाहित बेटी भी अपने छोटे बेटे के साथ मायके में रहती है। 18 वर्षीय दूसरी बेटी मुंबई में पढ़ाई कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, लड़की के मामा ने बताया कि संभव की उनकी भांजी से दोस्ती थी। दिवाली पर भांजी मुंबई से घर आई थी, इसलिए संभव भी अक्सर फ्लैट पर आता-जाता रहता था।
मामा के मुताबिक, शनिवार दोपहर घर पर वे खुद, भांजी और छोटा भांजा ही थे। बाकी लोग बाहर गए थे। सभी कॉफी पीने जाने का प्लान बना रहे थे। इसी बीच संभव और छोटा भांजा फ्लैट में वॉलीबॉल खेलने लगे। गेंद बालकनी की ओर गई तो संभव उसे पकड़ने दौड़ा। तभी बालकनी के पास दिवाली में रखे दीये से फैले तेल पर उसका पैर पड़ा और वह फिसलकर नीचे आ गिरा।
पुलिस के मुताबिक, आसपास के सीसीटीवी फुटेज निकालने का प्रयास किया जाएगा, ताकि हकीकत सामने आ सके। अपार्टमेंट के टॉवर वन में रहने वाले प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, "दोपहर में मैं भूतल पर टहल रहा था। टॉवर टू के सामने से 10 कदम ही आगे बढ़ा था कि धड़ाम से आवाज आई। पीछे देखा तो लड़का जमीन पर पड़ा था। लोगों ने उसे होश में लाने की कोशिश की। कोई हलचल नहीं हुई तो पास के अस्पताल ले गए। वहां से पारस हॉस्पिटल भेजा गया, जहां 20 मिनट बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
इसी अपार्टमेंट के टॉवर तीन के 8 बी में रहने वाले एयरफोर्स के सेवानिवृत्त कर्मी शगुन कटियार (42) की गिरकर मौत हो गई थी। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम को बालकनी में हाथों के निशान मिले थे।
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