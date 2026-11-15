‘लड़की का आखिरी मैसेज ‘डोंट कम’ और 1 घंटे बाद युवक की बिल्डिंग से गिरकर मौत

पुलिस के मुताबिक, आसपास के सीसीटीवी फुटेज निकालने का प्रयास किया जाएगा, ताकि हकीकत सामने आ सके। अपार्टमेंट के टॉवर वन में रहने वाले प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, "दोपहर में मैं भूतल पर टहल रहा था। टॉवर टू के सामने से 10 कदम ही आगे बढ़ा था कि धड़ाम से आवाज आई। पीछे देखा तो लड़का जमीन पर पड़ा था। लोगों ने उसे होश में लाने की कोशिश की। कोई हलचल नहीं हुई तो पास के अस्पताल ले गए। वहां से पारस हॉस्पिटल भेजा गया, जहां 20 मिनट बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।