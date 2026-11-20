Russia Job Fraud:विदेश में अच्छी नौकरी और मोटी कमाई का सपना दिखाकर रूस भेजे गए युवक का 19 दिन बाद परिवार से संपर्क टूट गया। अब उसकी सकुशल वापसी के नाम पर चार हजार डॉलर (करीब साढ़े तीन लाख रुपये) की फिरौती मांगी जा रही है। रकम न देने पर युवक को रूस-यूक्रेन युद्ध में भेजने और उसका सिर काटकर परिवार को भेजने की धमकी दी गई है। भाई की सलामती को लेकर परेशान बहन ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है।