थाने आई पीड़िता से दुष्कर्म करने वाले सीओ! और इंस्पेक्टर को अदालत ने सुनाई 20-20 साल की सजा

घटना 29 जुलाई 2015 की है। उस समय देवबंद कोतवाली में तैनात तत्कालीन कोतवाल ब्रजभूषण यादव ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उसे जेल भेज दिया। अपने पति को छुड़वाने की गुहार लगाने के लिए उसी दिन व्यक्ति की पत्नी कोतवाली पहुंची। इस महिला के सौंदर्य को देखकर कोतवाल मोहित हो गए। अधिवक्ता राजीव तौमर के अनुसार इस घटना के बाद छह अगस्त को एक सिपाही ने महिला को चौकी पर बुलाया। यहां से महिला को थानाध्यक्ष के आवास पर ले जाया गया। उस समय एसआई वेगपाल सिंह जो वर्तमान में दूसरे जिले में थानाध्यक्ष हैं और तत्कालीन थानाध्यक्ष ब्रजभूषण यादव जो अब सीओ पद से रिटायर हैं, दोनों ने दो अन्य पुलिसकर्मियों के साथ महिला के साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने थानाध्यक्ष ब्रजभूषण यादव, चौकी प्रभारी पंकज धामा और एसआई वेगपाल सिंह समेत चार पुलिसकर्मियों पर के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज की। इस मामले की जांच सीबीसाईडी को दे दी गई लेकिन जांच एजेंसी ने आरोपियों के क्लीनचिट दे दी। इस मामले में बाद में पीड़िता ने अदालत में गुहार लगाई और अपना पक्ष रखा तो अदालत ने सीओ पद से सेवानिवृत्त हो चुके ब्रजमोहन यादव और तत्कालीन एसआई जो वर्तमान में किसी अन्य जिले में थाना प्रभारी हैं दोनों को दोषी करार दिया है।