‘PM मोदी जीतने के नए-नए तरीके खोज रहे हैं’, इमरान मसूद बोले- प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र में BJP की हार का जवाब दें

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भाजपा की हार का जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये चुनाव पूरी तरह मास लेवल पर चुनाव नहीं होते हैं इन चुनाव के नतीजे अलग-अलग तरीकों से आते हैं। पीएम मोदी जहां बैलेट-बैलेट कर रहे हैं वहां पर उनका डर बोल रहा है, वोट काट-कटकर, कभी मशीन में चोरी, कभी वोटर लिस्ट में चोरी तो पीएम मोदी चुनाव जीतने के नए-नए तरीके खोच रहे हैं। इमरान मसूद ने कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें पकड़ लिया है और राहुल गांधी के डर की वजह से वह घबराए हुए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वह करें तो करें क्या।