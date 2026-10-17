‘बहन अब नहीं रही’, सुबह 6 बजे ताऊ को बताकर थाने पहुंचा आशीष, घेर में सोए थे बीमार माता-पिता

सीओ देवबंद अमित सिंह के मुताबिक, 16 अक्टूबर 2026 को थाना नागल क्षेत्र के लाखनौर गांव में युवती कोमल की हत्या की सूचना मिली थी। सूचना पर नागल थाना पुलिस और फील्ड यूनिट की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की जांच की। इसके बाद युवती के शव को नियमानुसार पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जांच के दौरान घटना में युवती के सगे भाई की संलिप्तता सामने आई, जिसके बाद उसे पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मामले में थाना नागल पुलिस की ओर से अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।