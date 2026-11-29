उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। सपा का चुनावी घोषणा पत्र सामने आने के बाद भाजपा सांसद रवि किशन ने पार्टी पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि सपा साल 2014, 2017, 2019, 2022 और 2024 में भी घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। रवि किशन ने कहा कि अब जनता झूठे वादों में आने वाली नहीं है। उनके इस बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पलटवार किया। सहारनपुर में उन्होंने कहा कि दिक्कत ये है कि रवि किशन भाई पढ़े लिखे नहीं हैं, एक्टिंग करने से अकल तो आती नहीं, एक्टिंग करने से एक्टिंग ही आएगी।" इमरान के इस बयान के बाद दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है।