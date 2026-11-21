Owaisi Reacts on Guard of Honour: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शनिवार को यूपी पुलिस की एक चूक चर्चा का विषय बन गई है। यहां सर्किट हाउस में तैनात पुलिसकर्मियों ने गलतफहमी में सुप्रीम कोर्ट के जज की जगह AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को 'गार्ड ऑफ ऑनर' दे दिया। इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। वहीं, सलामी लेने के इस मामले पर अब असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आ गया है। मीडिया से बातचीत में ओवैसी ने स्पष्ट किया कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और जब उनसे कहा गया तो वे वहां खड़े हो गए।