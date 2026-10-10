सहारनपुर में भीषण सड़क हादसा: कैंटर की टक्कर से चार लोगों की मौत

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद में शनिवार सुबह सड़क हादसे में चार श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 15 से अधिक लोग घायल हो गए। सभी श्रद्धालु शाकंभरी देवी के दर्शन के बाद माता की ज्योत लेकर पदयात्रा करते हुए मेरठ के सरधना स्थित अपने गांव कुशावली लौट रहे थे। हाईवे पर फ्लाईओवर के पास आराम करने के लिए रुके श्रद्धालुओं को पीछे से आए बर्तनों से भरे कैंटर ने टक्कर मार दी। हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोग कुशावली गांव के रहने वाले थे। पुलिस ने कैंटर के चालक और परिचालक को हिरासत में लिया है।