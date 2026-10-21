21 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कानपुर

Kanpur News: बुलेट भिड़ी तो बरपा कहर! भाइयों से मारपीट, महिला को तमंचा दिखाकर दुष्कर्म की धमकी

Bullet Bike Accident:कानपुर के सचेंडी क्षेत्र में बुलेट की टक्कर के बाद दो चचेरे भाइयों से मारपीट के मामले में 32 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि घर पहुंचकर बहू को तमंचा दिखाकर दुष्कर्म और हत्या की धमकी दी गई।
2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Oct 21, 2026

Kanpur News

सांकेतिक फोटो

Kanpur Crime News: कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र के गठी गांव में बुलेट मोटरसाइकिल की टक्कर के बाद विवाद बढ़ने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पिता-पुत्र समेत 32 लोगों ने दो चचेरे भाइयों को घेरकर मारपीट की। हमलावरों पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने, लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से हमला करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। पीड़ित पक्ष का यह भी आरोप है कि युवक की बाइक तोड़ने और उसके कागजात निकालने के बाद कुछ लोग सफेद बोलेरो से घर पहुंचे। वहां परिवार की बहू को तमंचा दिखाकर दुष्कर्म और हत्या की धमकी दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

मां की दवा लेने जा रहे थे दोनों चचेरे भाई

गठी गांव निवासी एक महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके पति की मृत्यु हो चुकी है और वह पीलिया से पीड़ित हैं। 18 अक्टूबर को उनका बेटा अपने चचेरे भाई के साथ पंचमपुरवा बंबा से दवा लेने जा रहा था। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही बुलेट मोटरसाइकिल की तेज रोशनी युवक की आंखों पर पड़ी। इससे उसका वाहन अनियंत्रित हो गया और बुलेट से टकरा गया।

टक्कर के बाद मौके पर पहुंचे कई लोग

तहरीर के अनुसार, बुलेट सवार दो युवकों ने अपने पिता को घटना की जानकारी दी। आरोप है कि इसके बाद पिता और उसके साथ अन्य लोग मौके पर पहुंच गए। इनमें नामजद लोगों के साथ 25 अज्ञात लोग भी शामिल थे। आरोपितों ने दोनों चचेरे भाइयों के साथ गालीगलौज की और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। इसके बाद लोहे की रॉड, लाठी-डंडों और मोटरसाइकिल के ब्रेक से हमला कर दिया।दोनों ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। आरोप है कि हमलावरों ने युवक की बाइक तोड़ दी और उसके कागजात निकाल लिए। अचानक हुए इस विवाद के बाद परिवार ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की।

बोलेरो से घर पहुंचने का भी आरोप

महिला ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि घटना के बाद कुछ लोग सफेद बोलेरो से उनके घर पहुंचे। वहां परिवार की बहू को तमंचा दिखाकर दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी दी गई। इस आरोप के बाद मामला और गंभीर हो गया है। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी।

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

सचेंडी थाना प्रभारी दीनानाथ मिश्र ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपों की जांच कर रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

#में अब तक
Online Booking

त्योहार पर ठगी: मिठाई, गिफ्ट और पूजा सामग्री की ऑनलाइन बुकिंग का जाल

Kanpur News

Kanpur News: बुलेट भिड़ी तो बरपा कहर! भाइयों से मारपीट, महिला को तमंचा दिखाकर दुष्कर्म की धमकी

Kanpur News

‘बेटी को ले जाओ, कुछ हुआ तो जिम्मेदारी नहीं’: ससुर के फोन से घबराई मां, मुकदमा दर्ज

cime sceen photo

Kanpur News: बैडमिंटन विवाद में मां-बेटे से मारपीट, 10 माह बाद FIR

Kanpur News

Kanpur News:पहले घर में घुसकर पीटा, फिर नकदी-जेवर लेकर चली गई पत्नी, छह महीने बाद दर्ज हुई FIR

जीएसटी विभाग

कानपुर में फर्जी GST फर्म का खेल! कागजों पर कारोबार, जांच में गायब मिली कंपनी

Kanpur News

Kanpur News: एक साल से महिला को कर रहा था परेशान, बेटी को स्कूल से उठाने की कोशिश, मुकदमा दर्ज

Cyber ​​Crime

Kanpur News: पहले दिखाए कमाई के सपने, फिर 19.46 लाख लेकर गायब, मुकदमा दर्ज

Kanpur News

पत्नी की मौत के दिन पति को जहर देकर छत से फेंकने का आरोप, 14 महीने बाद कोर्ट के आदेश पर FIR

Kanpur News

Kanpur ATM Fraud: एटीएम में मदद के बहाने बदल लिया कार्ड, खाते से 78 हजार रुपये निकाले,मुकदमा दर्ज

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

21 Oct 2026 06:11 pm

Published on:

21 Oct 2026 05:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur News: बुलेट भिड़ी तो बरपा कहर! भाइयों से मारपीट, महिला को तमंचा दिखाकर दुष्कर्म की धमकी

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Inside Story: ‘उसने ईंट से वार किया और सिर कुचल कर मार डाला’, कानपुर में शख्स की हत्या, क्या बोला मृतक का चचेरा भाई

unnao-murder-case-update-wife-arrested-know-whole-inside-story
कानपुर

‘बेटी को ले जाओ, कुछ हुआ तो जिम्मेदारी नहीं’: ससुर के फोन से घबराई मां, मुकदमा दर्ज

Kanpur News
कानपुर

Kanpur News: बैडमिंटन विवाद में मां-बेटे से मारपीट, 10 माह बाद FIR

cime sceen photo
कानपुर

Kanpur News:पहले घर में घुसकर पीटा, फिर नकदी-जेवर लेकर चली गई पत्नी, छह महीने बाद दर्ज हुई FIR

Kanpur News
कानपुर

झपकी बनी काल! कानपुर में भयानक हादसे के बाद धू-धू कर जला लोडर, दमकल टीम ने पाया आग पर काबू

Kanpur Road Accident, Bilhaur News, UP Road Accident, Loader Fire, Conductor Burnt Alive, Kanpur Police, UP News
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.