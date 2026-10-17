Kanpur News:पहले घर में घुसकर पीटा, फिर नकदी-जेवर लेकर चली गई पत्नी, छह महीने बाद दर्ज हुई FIR

पीड़ित के मुताबिक, 10 मई की रात करीब नौ बजे पत्नी के पिता, भाई और अन्य रिश्तेदार 10-12 अज्ञात युवकों के साथ उसके घर पहुंच गए। आरोप है कि सभी ने घर में घुसकर गाली-गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट की। शोर सुनकर मोहल्ले के लोग जुटने लगे तो आरोपी वहां से भाग निकले। युवक का आरोप है कि कुछ देर बाद उसकी पत्नी घर से 29 हजार रुपये नकद और पुश्तैनी जेवर लेकर चली गई।पीड़ित ने घटना की सूचना तत्काल डायल 112 पर दी। पुलिस मौके पर पहुंची और उसे प्रार्थनापत्र देने के लिए कहा। इसके बाद युवक ने 11 मई को कल्याणपुर थाने में शिकायत दी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर 13 मई को पुलिस आयुक्त को भी प्रार्थनापत्र दिया। इसके बावजूद सुनवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।