Kanpur News:पति घर पर नहीं होता तो जेठ करता छेड़छाड़, सास-ससुर और जेठानी पर भी मारपीट का आरोप, मुकदमा दर्ज

Kanpur Crime News:कानपुर के कल्याणपुर की एक सोसाइटी में रहने वाली महिला ने अपने ससुराल में प्रताड़ना और छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि पति की गैरमौजूदगी में जेठ उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं और आपत्तिजनक तरीके से छूने का प्रयास करते हैं। विरोध करने पर उसे घर से निकल जाने के लिए कहा जाता है। महिला की शिकायत पर कल्याणपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।