कानपुर में प्रेमिका से मिलने पहुंचा युवक, पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट

Kanpur Crime News:कानपुर के साढ़ थाना क्षेत्र के गंभीरपुर गांव में देर रात एक सनसनीखेज वारदात हुई। महिला से मिलने उसके घर पहुंचे 28 वर्षीय युवक की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि महिला के पति और परिवार के अन्य लोगों ने युवक को घेरकर हमला किया। गंभीर रूप से घायल युवक ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद आरोपित घर पर ताला लगाकर फरार हो गए। रविवार भोर पहर युवक के परिजन शव लेकर साढ़ थाने पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।