Anjali Arora Controversy: अंजलि अरोड़ा के खिलाफ कोर्ट पहुंचे कानपुर इवेंट के आयोजक, अमन निगम ने किया बड़ा दावा

अंजलि अरोड़ा की ओर से सुरक्षा-व्यवस्था पर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए आयोजक अमन निगम ने मीडिया को बताया कि अंजलि ने कई बातों को बिल्कुल गलत तरीके से पेश किया है। कार वाले वीडियो का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि, "उन्होंने झूठे आरोप लगाए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने आरोप लगाया कि कोई कार में बैठा था। हमारे पास इसका भी सबूत है, हमारे पास वीडियो है। हमारी सुरक्षा प्रबंधन टीम के कुछ लोग कार में बैठे थे, इसलिए उन्होंने उसका वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया।" इसके अलावा अमन ने आरोप लगाया कि एक स्थानीय वीडियो क्रिएटर तुषार के वीडियो को भी दूसरे वीडियो में जोड़कर ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि अंजलि होटल में प्रवेश कर रही थीं। उन्होंने कहा कि आयोजकों के पास घटनाक्रम से जुड़े फुटेज हैं और वे कानूनी-प्रक्रिया के जरिए अपना पक्ष रखेंगे।