30 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कानपुर

Kanpur News: न पढ़ने दूंगा, न घर बसने दूंगा… निजी तस्वीरें वायरल कर छात्रा को धमकाया, मुकदमा दर्ज

BSc Student Harassment:कानपुर में निजी तस्वीरें वायरल करने और शादी का दबाव बनाने से परेशान बीएससी छात्रा ने पढ़ाई छोड़ दी। आरोपी ने धमकी दी कि न पढ़ने देगा, न घर बसने देगा। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर मुकदमा दर्ज हुआ।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Updated: 30 Oct 2026, 1:26 PM IST

Kanpur News

सांकेतिक फोटो

Kanpur News: कानपुर में एक युवक की धमकियों और निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल किए जाने से परेशान बीएससी की छात्रा को अपनी पढ़ाई तक छोड़नी पड़ गई। छात्रा का आरोप है कि युवक उस पर शादी करने का दबाव बना रहा था। इनकार करने पर उसने निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कर दीं और पिता, भाई व रिश्तेदारों के मोबाइल पर भी भेज दीं। इतना ही नहीं, परिवार को पांच लाख रुपये खर्च कर जान से मरवाने की धमकी दी। दो थानों में शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो छात्रा ने पुलिस आयुक्त से न्याय की गुहार लगाई। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर कल्याणपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कोचिंग में हुई मुलाकात, शादी का दिया भरोसा

बिल्हौर निवासी छात्रा कल्याणपुर स्थित एक महाविद्यालय से बीएससी की पढ़ाई करने के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। छात्रा के मुताबिक, कोचिंग के दौरान उसकी मुलाकात कानपुर देहात के शिवली क्षेत्र निवासी युवक से हुई थी। दोनों के बीच फोन पर बातचीत शुरू हो गई। आरोप है कि युवक ने धीरे-धीरे उसे अपने झांसे में ले लिया। कॉलेज आने-जाने के दौरान घुमाने लगा और बालिग होने पर शादी करने का भरोसा देता था।

Anjali Arora Controversy: अंजलि अरोड़ा के खिलाफ कोर्ट पहुंचे कानपुर इवेंट के आयोजक, अमन निगम ने किया बड़ा दावा

ये भी पढ़ें
Anjali Arora Controversy, Aman Nigam, Kanpur Nagada Nights, Anjali Arora Legal Notice, Anjali Arora Court Case, Kacha Badam Girl

होटल में खींचीं निजी तस्वीरें, दुष्कर्म का प्रयास

छात्रा ने पुलिस आयुक्त को बताया कि मार्च 2025 में युवक उसे कल्याणपुर जीटी रोड स्थित एक होटल ले गया। वहां उसकी मर्जी के बिना निजी तस्वीरें खींच लीं। इसके बाद शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। जून 2026 में उसे शिवली स्थित दिल्ली ढाबे पर ले जाकर एक कमरे में बंद कर दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर मारपीट की और तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी।

'न पढ़ने दूंगा और न घर बसने दूंगा'

आरोप है कि कुछ दिन बाद युवक ने छात्रा को दोबारा शिवली बुलाकर आर्य समाज मंदिर में शादी करने का दबाव बनाया। इनकार करने पर उसे और उसके परिवार को धमकाया। युवक ने कहा, "न पढ़ने दूंगा और न ही उसका घर बसने दूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो पांच लाख रुपये खर्च करके तुम लोगों को जान से मरवा दूंगा। न तुम्हारी बेटी बचेगी और न तुम लोग बचोगे।"इसके बाद आरोपी ने छात्रा की निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करने के साथ ही उसके पिता, भाई और रिश्तेदारों को भी भेज दीं। लगातार मिल रही धमकियों और मानसिक परेशानी के चलते छात्रा को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी।

दो थानों में शिकायत के बाद पुलिस आयुक्त से लगाई गुहार

छात्रा के मुताबिक, उसने तीन अक्टूबर को बिल्हौर और 11 अक्टूबर को कल्याणपुर थाने में शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद पुलिस आयुक्त से शिकायत की। एसीपी कल्याणपुर दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस आयुक्त के निर्देश पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

#में अब तक
Kanpur News

Kanpur News: न पढ़ने दूंगा, न घर बसने दूंगा… निजी तस्वीरें वायरल कर छात्रा को धमकाया, मुकदमा दर्ज

Online Booking

त्योहार पर ठगी: मिठाई, गिफ्ट और पूजा सामग्री की ऑनलाइन बुकिंग का जाल

Kanpur News

Kanpur News: बुलेट भिड़ी तो बरपा कहर! भाइयों से मारपीट, महिला को तमंचा दिखाकर दुष्कर्म की धमकी

Kanpur News

‘बेटी को ले जाओ, कुछ हुआ तो जिम्मेदारी नहीं’: ससुर के फोन से घबराई मां, मुकदमा दर्ज

cime sceen photo

Kanpur News: बैडमिंटन विवाद में मां-बेटे से मारपीट, 10 माह बाद FIR

Kanpur News

Kanpur News:पहले घर में घुसकर पीटा, फिर नकदी-जेवर लेकर चली गई पत्नी, छह महीने बाद दर्ज हुई FIR

GST Reforms

कानपुर में फर्जी GST फर्म का खेल! कागजों पर कारोबार, जांच में गायब मिली कंपनी

Kanpur News

Kanpur News: एक साल से महिला को कर रहा था परेशान, बेटी को स्कूल से उठाने की कोशिश, मुकदमा दर्ज

Cyber ​​Crime

Kanpur News: पहले दिखाए कमाई के सपने, फिर 19.46 लाख लेकर गायब, मुकदमा दर्ज

Kanpur News

पत्नी की मौत के दिन पति को जहर देकर छत से फेंकने का आरोप, 14 महीने बाद कोर्ट के आदेश पर FIR

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

30 Oct 2026, 1:26 PM IST

Published on:

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur News: न पढ़ने दूंगा, न घर बसने दूंगा… निजी तस्वीरें वायरल कर छात्रा को धमकाया, मुकदमा दर्ज

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Anjali Arora Controversy: अंजलि अरोड़ा के खिलाफ कोर्ट पहुंचे कानपुर इवेंट के आयोजक, अमन निगम ने किया बड़ा दावा

Anjali Arora Controversy, Aman Nigam, Kanpur Nagada Nights, Anjali Arora Legal Notice, Anjali Arora Court Case, Kacha Badam Girl
कानपुर

बिठूर से योगी का विपक्ष पर हमला, बोले- बांग्लादेशी घुसपैठियों से इतना प्यार क्यों?

yogi adityanath
कानपुर

Kanpur News: बुलेट भिड़ी तो बरपा कहर! भाइयों से मारपीट, महिला को तमंचा दिखाकर दुष्कर्म की धमकी

Kanpur News
कानपुर

Inside Story: ‘उसने ईंट से वार किया और सिर कुचल कर मार डाला’, कानपुर में शख्स की हत्या, क्या बोला मृतक का चचेरा भाई

crime scene
कानपुर

‘बेटी को ले जाओ, कुछ हुआ तो जिम्मेदारी नहीं’: ससुर के फोन से घबराई मां, मुकदमा दर्ज

Kanpur News
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.