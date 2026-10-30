Kanpur News: न पढ़ने दूंगा, न घर बसने दूंगा… निजी तस्वीरें वायरल कर छात्रा को धमकाया, मुकदमा दर्ज

सांकेतिक फोटो
Kanpur News: कानपुर में एक युवक की धमकियों और निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल किए जाने से परेशान बीएससी की छात्रा को अपनी पढ़ाई तक छोड़नी पड़ गई। छात्रा का आरोप है कि युवक उस पर शादी करने का दबाव बना रहा था। इनकार करने पर उसने निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कर दीं और पिता, भाई व रिश्तेदारों के मोबाइल पर भी भेज दीं। इतना ही नहीं, परिवार को पांच लाख रुपये खर्च कर जान से मरवाने की धमकी दी। दो थानों में शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो छात्रा ने पुलिस आयुक्त से न्याय की गुहार लगाई। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर कल्याणपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बिल्हौर निवासी छात्रा कल्याणपुर स्थित एक महाविद्यालय से बीएससी की पढ़ाई करने के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। छात्रा के मुताबिक, कोचिंग के दौरान उसकी मुलाकात कानपुर देहात के शिवली क्षेत्र निवासी युवक से हुई थी। दोनों के बीच फोन पर बातचीत शुरू हो गई। आरोप है कि युवक ने धीरे-धीरे उसे अपने झांसे में ले लिया। कॉलेज आने-जाने के दौरान घुमाने लगा और बालिग होने पर शादी करने का भरोसा देता था।
छात्रा ने पुलिस आयुक्त को बताया कि मार्च 2025 में युवक उसे कल्याणपुर जीटी रोड स्थित एक होटल ले गया। वहां उसकी मर्जी के बिना निजी तस्वीरें खींच लीं। इसके बाद शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। जून 2026 में उसे शिवली स्थित दिल्ली ढाबे पर ले जाकर एक कमरे में बंद कर दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर मारपीट की और तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी।
आरोप है कि कुछ दिन बाद युवक ने छात्रा को दोबारा शिवली बुलाकर आर्य समाज मंदिर में शादी करने का दबाव बनाया। इनकार करने पर उसे और उसके परिवार को धमकाया। युवक ने कहा, "न पढ़ने दूंगा और न ही उसका घर बसने दूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो पांच लाख रुपये खर्च करके तुम लोगों को जान से मरवा दूंगा। न तुम्हारी बेटी बचेगी और न तुम लोग बचोगे।"इसके बाद आरोपी ने छात्रा की निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करने के साथ ही उसके पिता, भाई और रिश्तेदारों को भी भेज दीं। लगातार मिल रही धमकियों और मानसिक परेशानी के चलते छात्रा को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी।
छात्रा के मुताबिक, उसने तीन अक्टूबर को बिल्हौर और 11 अक्टूबर को कल्याणपुर थाने में शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद पुलिस आयुक्त से शिकायत की। एसीपी कल्याणपुर दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस आयुक्त के निर्देश पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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