Kanpur News: पहले दिखाए कमाई के सपने, फिर 19.46 लाख लेकर गायब, मुकदमा दर्ज

ऑनलाइन ठगी (photo Patrika)
Kanpur Online Fraud: कानपुर में ऑनलाइन धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है। कल्याणपुर के आवास विकास नंबर-1 निवासी व्यक्ति से ऑनलाइन निवेश और काम कराने का आश्वासन देकर 19 लाख 46 हजार 316 रुपये ठगने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित के मुताबिक, सोशल मीडिया और फोन के माध्यम से संपर्क कर उन्हें भरोसा दिलाया गया, जिसके बाद उन्होंने अलग-अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर कर दी। आरोप है कि रुपये मिलने के बाद न तो वादा पूरा किया गया और न ही रकम वापस की गई। पीड़ित की तहरीर पर कल्याणपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
आवास विकास नंबर-1 के जी-733 निवासी सुशील दत्त त्रिपाठी के मुताबिक, संबंधित लोगों ने सोशल मीडिया और फोन के माध्यम से उनसे संपर्क किया था। बातचीत के दौरान उन्हें निवेश और काम कराने का आश्वासन दिया गया। संबंधित लोगों की बातों पर भरोसा करके उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से अपने बैंक खातों से अलग-अलग बैंक खातों में रुपये ट्रांसफर किए।पीड़ित के अनुसार, अलग-अलग लेनदेन के माध्यम से भेजी गई रकम कुल 19,46,316 रुपये है। इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर करने के बाद भी उन्हें आश्वासन के मुताबिक लाभ या काम नहीं मिला। आरोप है कि रकम प्राप्त करने के बाद संबंधित लोगों ने अपना वादा पूरा नहीं किया।
सुशील दत्त त्रिपाठी का आरोप है कि जब उन्होंने संबंधित लोगों से अपनी रकम वापस मांगी तो उन्होंने जवाब देना बंद कर दिया। इससे उन्हें अपने साथ धोखाधड़ी होने का संदेह हुआ। इसके बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की।पीड़ित ने रकम के लेनदेन से जुड़े साक्ष्य भी होने की बात कही है। उनके पास बैंक रसीदें, यूटीआर नंबर, ट्रांजेक्शन आईडी और अन्य दस्तावेज मौजूद हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर ऑनलाइन माध्यम से भेजी गई रकम और संबंधित लेनदेन की जांच की जा सकती है।
पीड़ित की तहरीर पर 12 अक्टूबर को कल्याणपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। एसीपी कल्याणपुर दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ऑनलाइन लेनदेन से जुड़े तथ्यों की पड़ताल कर रही है। फिलहाल मामले में आरोपितों की पहचान और रकम किन खातों में ट्रांसफर हुई, इसकी जानकारी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
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