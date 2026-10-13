Kanpur News: पहले दिखाए कमाई के सपने, फिर 19.46 लाख लेकर गायब, मुकदमा दर्ज

आवास विकास नंबर-1 के जी-733 निवासी सुशील दत्त त्रिपाठी के मुताबिक, संबंधित लोगों ने सोशल मीडिया और फोन के माध्यम से उनसे संपर्क किया था। बातचीत के दौरान उन्हें निवेश और काम कराने का आश्वासन दिया गया। संबंधित लोगों की बातों पर भरोसा करके उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से अपने बैंक खातों से अलग-अलग बैंक खातों में रुपये ट्रांसफर किए।पीड़ित के अनुसार, अलग-अलग लेनदेन के माध्यम से भेजी गई रकम कुल 19,46,316 रुपये है। इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर करने के बाद भी उन्हें आश्वासन के मुताबिक लाभ या काम नहीं मिला। आरोप है कि रकम प्राप्त करने के बाद संबंधित लोगों ने अपना वादा पूरा नहीं किया।