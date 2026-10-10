Kanpur ATM Fraud: एटीएम में मदद के बहाने बदल लिया कार्ड, खाते से 78 हजार रुपये निकाले,मुकदमा दर्ज

अश्वनी को पांच अक्तूबर को मोबाइल पर खाते से रुपये निकलने के संदेश मिले। इनमें नौ-नौ हजार और 10 हजार रुपये की निकासी की जानकारी थी। इसके बाद वह बैंक पहुंचे और खाते की जानकारी ली। जांच में पता चला कि चार अक्तूबर को भी अलग-अलग एटीएम से पांच बार में कुल 78 हजार रुपये निकाले गए थे।खाते से रकम निकलने की जानकारी मिलने पर अश्वनी के होश उड़ गए। उन्हें समझ आया कि एटीएम में कार्ड बदलने के कारण उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। पिता के इलाज और जरूरतों के लिए रखी रकम निकलने से वह परेशान हो गए।