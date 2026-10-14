Kanpur News: एक साल से महिला को कर रहा था परेशान, बेटी को स्कूल से उठाने की कोशिश, मुकदमा दर्ज

कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र के शारदा नगर निवासी महिला ने एक युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। महिला के मुताबिक, आरोपी पिछले एक साल से रास्ते में आते-जाते उनके साथ छेड़छाड़ करता है और उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर रहा है। लगातार उत्पीड़न से परेशान होकर उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की थी।आरोप है कि शिकायत के बावजूद चौकी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इससे आरोपी के हौसले बढ़ गए और उसने अपनी हरकतें जारी रखीं। पीड़िता ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।