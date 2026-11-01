अचानक बदला मौसम! शिवालिक की पहाड़ियों से वेस्ट के शहरों में छायी कोहरे की चादर

मेरठ कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम विभाग के अनुसार इस बदलाव के पीछे तापमान में तेजी हो रही गिरावट है। सुबह और शाम और रात-दिन के तापमान में जो अंतर तेजी से बढ़ रहा है उसकी वजह से कोहरा छाया हुआ है। हवा में नमी के स्तर का बढ़ना भी इसकी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। उत्तराखंड में शिवालिक की पहाड़ियों से सटे यूपी के शहरों में हवा में नमी का स्तर 90 फीसदी तक जा पहुंचा है। यही वजह है कि यहां कोहरे ने तगड़ी दस्तक की है। इसका असर एनसीआर क्षेत्र तक फैल गया है। मौसम विभाग के ही अनुसार अर्णब तूफान के अवशेष के प्रभाव से मौसम में बदलाव हुआ है। यही एक कारण है कि सुबह के समय कोहरा छाया है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि दिन निकलने के साथ ही कोहरा छट जाएगा।