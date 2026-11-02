‘जब दिया बुझने वाला होता है तो फड़फड़ाता है’: अखिलेश यादव को श्रापित कहने पर सपा विधायक का सीएम योगी पर करारा हमला

SP MLA Hriday Narayan Singh Patel: समाजवादी पार्टी के विधायक हृदय नारायण सिंह पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को ‘श्रापित’ कहे जाने पर तीखा जवाब दिया है। विधायक ने कहा कि जब दिया बुझने वाला होता है तो फड़फड़ाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समय अब कार्यालय छोड़ने का आ गया है, इसलिए उन्हें हमारी हिजाब को लेकर ऐसे बयानबाजी से बचना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर अखिलेश यादव भाजपा के लिए श्राप थे, तो फिर 2024 के चुनाव में आप कैसे हारे? सपा ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में 2024 के चुनाव में आपको हराया।