‘जब दिया बुझने वाला होता है तो फड़फड़ाता है’: अखिलेश यादव को श्रापित कहने पर सपा विधायक का सीएम योगी पर करारा हमला

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, PC-IANS
SP MLA Hriday Narayan Singh Patel: समाजवादी पार्टी के विधायक हृदय नारायण सिंह पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को ‘श्रापित’ कहे जाने पर तीखा जवाब दिया है। विधायक ने कहा कि जब दिया बुझने वाला होता है तो फड़फड़ाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समय अब कार्यालय छोड़ने का आ गया है, इसलिए उन्हें हमारी हिजाब को लेकर ऐसे बयानबाजी से बचना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर अखिलेश यादव भाजपा के लिए श्राप थे, तो फिर 2024 के चुनाव में आप कैसे हारे? सपा ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में 2024 के चुनाव में आपको हराया।
गोंडा में विकास कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर कोई सनातन धर्मावलंबी अपने घर में मां दुर्गा की पूजा करना चाहता था, तो लोग शिकायत कर देते थे और लखनऊ की तत्कालीन सपा सरकार हस्तक्षेप कर उसे रोक देती थी। उन्होंने कांवड़ यात्रा को रोकने और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में त्योहारों व उत्सवों को मनाने न देने का आरोप लगाया। योगी ने कहा कि उस समय इस क्षेत्र तक कोई विकास योजना नहीं पहुंचती थी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने अयोध्या का विकास आगे बढ़ाया। भगवान राम की पावन भूमि पर दीपोत्सव गोंडा के विकास को भी निश्चित रूप से आगे बढ़ाएगा।
योगी आदित्यनाथ ने देवीपाटन मंडल में शिक्षा और स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार का जिक्र करते हुए कहा कि अब यहां विश्वविद्यालय है। गोंडा में महाराजा देवी बख्श सिंह के नाम पर मेडिकल कॉलेज है। बहराइच में भी मेडिकल कॉलेज स्थापित हो चुके हैं और बलरामपुर में निर्माण पूरा होने वाला है। उन्होंने गोंडा-अयोध्या और गोंडा-बलरामपुर सड़कों को चौड़ा करने के प्रयासों का भी उल्लेख किया, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वे इस क्षेत्र में आते थे तो स्थानीय मीडिया में गोंडा, बलरामपुर और बहराइच में अज्ञात बीमारियों से बच्चों की मौत की खबरें छपती थीं। सांसद रहते हुए वे स्वास्थ्य विभाग से पूछते थे कि ये अज्ञात बीमारियां क्या हैं। चिकित्सा विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है, फिर भी उन्हें अज्ञात क्यों बताया जाता था। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के एजेंडे में गरीब के बच्चे की जान का कोई मोल नहीं था। गरीबों के लिए कोई योजना नहीं थी और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार समझा जाता था।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांगजनों को उपहार और सहायक उपकरण वितरित किए। इससे उनके चेहरे पर मुस्कान आई। उन्होंने समावेशी विकास, गरिमा और सभी के सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
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